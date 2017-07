Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suécia exige à Turquia que esclareça acusações contra ativista detido

Ali Gharavi foi enviado para a prisão esta semana juntamente com outro ativista dos direitos humanos alemão e quatro turcos.

O Governo sueco manifestou esta quarta-feira "profunda preocupação" pela evolução da democracia, respeito pelos direitos humanos e Estado de direito na Turquia, e pediu a Ancara para revelar as acusações a um ativista sueco detido no país euro-asiático.



O sueco Ali Gharavi foi enviado para a prisão esta semana juntamente com outro ativista dos direitos humanos alemão e quatro turcos, incluindo a diretora da secção turca da Amnistia Internacional (AI), Idil Eser, após serem acusados de "cometer crimes em nome de uma organização terrorista".



Segundo um comunicado da chefe da diplomacia da Suécia, Margot Wallström, o seu país atua neste caso em estreita colaboração com a Alemanha, que esta quarta-feira convocou o embaixador turco em Berlim para transmitir a sua "indignação" pela detenção dos seis ativistas e pedir a sua "imediata" libertação.



Os ativistas foram detidos em 5 de abril quando participavam num curso de formação sobre segurança informática e segurança de dados que decorria na ilha de Büyükada, ao largo de Istambul, e que Wallström definiu como "pacífico".



"Insistimos junto da Turquia para que clarifique urgentemente os motivos das acusações que foram dirigidas" aos detidos, assinalou a ministra, que inseriu estas detenções numa série de ações contra representantes de organizações de direitos humanos.



"Uma sociedade civil próspera, com uma oposição e 'media' livres, é um pré-requisito para uma sociedade plural e democrática", manifestou.



Wallström explicou que o Governo transmite regularmente as suas apreensões às autoridades turcas, e vai prosseguir a pressão no âmbito bilateral, na União Europeia e no Conselho da Europa.