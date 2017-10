Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suíça vai referendar uso de máscaras ou burcas muçulmanas

O referendo deverá ocorrer no próximo ano.

18:13

O Governo suíço anunciou que os eleitores vão decidir, através de referendo, sobre a proibição de roupas que cubram a cara, como máscaras ou burcas muçulmanas.



O anúncio surge depois de mais de 100 mil pessoas terem assinado uma petição a pedir esta votação, à luz do sistema de democracia direta da Suíça, que permite aos eleitores decidir sobre temas importantes.



O referendo deverá ocorrer no próximo ano.



A aprovação da proibição colocaria a Suíça ao lado da França e Áustria, entre outros países europeus, que impedem o uso de roupas que tapem o rosto.



O cantão suíço de Ticino, onde se fala italiano, impôs esta proibição no ano passado.



A medida foi proposta por um grupo, que inclui deputados, do nacionalista Partido do Povo Suíço, que também defendeu a proibição de construção de minaretes no país.