Sul-coreanos querem que Governo construa dois reatores nucleares

Moon Jae-in fez promessas de campanha para encerrar os reatores Shin Kori-5 e Shin Kori-6.

Por Lusa | 06:28

Os sul-coreanos querem que o Governo continue a construir dois reatores nucleares que o Presidente queria suspender, de acordo com um inquérito aos cidadãos esta sexta-feira divulgado.



Uma comissão estatal, que entrevistou um painel de 471 cidadãos, disse que mais de metade dos inquiridos queria que a Coreia do Sul continuasse a depender da energia nuclear, que fornece quase um terço da energia.



O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, fez promessas de campanha para encerrar os reatores Shin Kori-5 e Shin Kori-6, mas comprometeu-se a aceitar os resultados do inquérito da comissão.



O governo de Moon planeia eliminar gradualmente a energia nuclear e transitar para as renováveis.