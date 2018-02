Superlua seca canais em Veneza

Barcos encalhados e canais expostos são o cenário após fenómeno astrológico.

A superlua aliou-se às mudanças atmosféricas e secou os canais de Veneza, em Itália.

Habitantes e turistas depararam-se com um cenário caricato quando o leito dos canais foi exposto e as gôndolas, principais veículos de transporte no local, ficaram encalhadas.

Seria de esperar que por esta altura Veneza estivesse inundada, porém o cenário é o oposto. O tempo seco, a elevada pressão na região e uma forte maré causada pela superlua são apontados como principais responsáveis do cenário invulgar.

Não é a primeira vez que os habitantes são surpreendidos com a situação. Em 2016 a maré baixa estava 66 centímetros abaixo do nível médio do mar.



Têm sido várias as fotos partilhadas, nas redes sociais, que mostram o panorama da cidade italiana após a lua gigante.





BREAKING: Venice's famous canals have dried up after a strange phenomenon hit the city... https://t.co/X0u0xNrVwY pic.twitter.com/xAgKeMFXvQ — LADbible (@ladbible) 2 de fevereiro de 2018