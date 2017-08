Supremo da Venezuela demite procuradora-geral do país

Magistrada que se opõe a Maduro foi afastada. Decisão foi lida na primeira sessão da Assembleia Constituinte.

17:35

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela destituiu este sábado a Procuradora-Geral da República, Luisa Ortega Diaz, em resultado da audiência preliminar no processo que corre na justiça contra a magistrada



O órgão supremo do poder judicial, controlado pelo presidente Nicolas Maduro enviou uma carta para Delcy Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em que se explica a decisão. A carta foi lida na primeira reunião da Assembleia Constituinte, eleita na passada semana perante acusações de fraude eleitoral e sem a participação da oposição.



O tribunal ordena ainda a inabilitação de Luisa Ortega para qualquer cargo público, de acordo com o artigo 380 do Código de Processo Penal (COPP) enquanto durar o processo de que é alvo.



Ortega Díaz fica também proibida de deixar o país. Além disso, o Supremo Tribunal ordenou a apreensão dos seus bens e o congelamento da contas bancárias.



A magistrada tinha denunciado na manhã deste sábado o cerco do edifício sede do ministério público pelo exército do país. Luisa Ortega Díaz é uma conhecida opositora do presidente Maduro e tem apontado as ilegalidades cometidas pelo seu governo.