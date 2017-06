Supremo dos Estados Unidos restabelece decreto anti-imigração

Trump não perdeu tempo a reagir à decisão do Supremo Tribunal, que considerou "uma vitória clara para a segurança nacional dos EUA". "Como presidente, não posso permitir a entrada no nosso país de pessoas que pretendem fazer-nos mal", escreveu Trump no Twitter.



PORMENORES

Exceções

Evitar a confusão

A versão revista do decreto anti-imigração de Trump, que foi apresentada a 6 de março e suspensa antes de entrar em vigor, previa a proibição de entrada nos EUA de todos os refugiados por 120 dias e de todos os passageiros provenientes da Líbia, Sudão, Irão, Somália, Síria e Iémen durante 90 dias. Uma versão anterior e mais dura do decreto, publicada uma semana após Trump tomar posse, em janeiro, tinha sido suspensa após causar o caos nos aeroportos americanos.Trump não perdeu tempo a reagir à decisão do Supremo Tribunal, que considerou "uma vitória clara para a segurança nacional dos EUA". "Como presidente, não posso permitir a entrada no nosso país de pessoas que pretendem fazer-nos mal", escreveu Trump no Twitter.Na sua decisão, os juízes do Supremo Tribunal garantiram que a proibição não se aplica a todas as pessoas capazes de apresentar "uma reivindicação credível de uma relação com uma pessoa ou uma entidade nos Estados Unidos".O Departamento de Segurança Interna dos EUA garantiu ontem que o decreto será aplicado "de forma profissional" e em colaboração com agências de viagens e transportadoras aéreas para informar devidamente os passageiros afetados e evitar a confusão.

O Supremo Tribunal dos EUA deu ontem uma inesperada vitória ao presidente Donald Trump ao levantar parcialmente a suspensão do seu controverso decreto anti-imigração, que proíbe a entrada na América de todos os refugiados e de pessoas provenientes de seis países islâmicos.Os juízes do Supremo aceitaram analisar a legalidade do decreto, mas só o farão a partir de outubro, para dar tempo às partes para apresentarem a respetiva argumentação a favor e contra a medida. Até lá, os magistrados acataram o pedido da administração Trump para repor o decreto em vigor, embora de forma parcial.Assim, a proibição de entrada em território norte-americano apenas será aplicada àquelas pessoas que não consigam provar a existência de qualquer relação familiar ou de trabalho com alguma pessoa ou entidade nos EUA. Quem conseguir demonstrar que tem família, emprego ou negócios no país não terá problemas. A proibição deverá entrar em vigor 72 horas após a decisão do Supremo, ou seja, já a partir desta quinta-feira.