Supremo suspende indultos de Temer

Medida controversa ia permitir que dezenas de condenados por corrupção no âmbito da operação Lava Jato saíssem da cadeia.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 06:00

O Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu esta sexta-feira partes do indulto de Natal promulgado na semana passada pelo presidente Michel Temer que beneficiavam diretamente políticos e empresários presos por corrupção.



A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, atendeu a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que considerou o indulto um incentivo à prática de corrupção.



No seu despacho, a juíza afirmou que o indulto de Natal não pode ser um prémio para criminosos nem um instrumento de impunidade. Já a procuradora Raquel Doge considerou, na sua ação, que o indulto promulgado por Temer representava um incentivo à prática de novos crimes e um desrespeito a toda a sociedade.



No indulto deste ano, o presidente Temer, ele próprio alvo de inúmeras ações judiciais por corrupção, mudou as regras há muito estabelecidas, o que permitiria anular as penas de dezenas de condenados no âmbito da operação Lava Jato.



Nomeadamente, Temer reduziu a obrigatoriedade de tempo de pena cumprida de 25% para 20%, acabou com o limite de 12 anos de condenação para que um preso possa ser indultado, estendendo o benefício a penas de qualquer duração, e isentou os presos por corrupção de devolverem aos cofres públicos os milhões que roubaram.