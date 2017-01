Supremo tribunal diz que o 'Brexit' tem de ser aprovado no Parlamento

(Em atualização)



O Supremo Tribunal de Inglaterra decidiu esta terça-feira recusar o apelo do Governo, que pretendia que a saída da União Europeia - o chamado 'Brexit' - não fosse alvo do escrutínio dos deputados.Mas os juízes, numa votação de 8 votos a favor e cinco contra, entendem que o processo não avançar sem a autorização do Parlamento, apesar do referendo popular que votou pela saída do País da UE. Theresa May precisa por isso do aval do Paralamento para invocar o artigo 50, que prevê a saída de um estado membro da União Europeia.O Supremo diz ainda que os parlamentos da Irlanda e da Escócia não têm de ser ouvidos neste porcesso.