Surfista constrói prancha com 10 mil beatas de cigarros

Vencedor de concurso quis chamar a atenção para a poluição dos oceanos.

14:54

Taylor Lane, surfista da Califórnia, construiu uma prancha de surf com 10 mil beatas de cigarro, para o concurso anual ‘Creators & Innovators Upcycle Contest’.

As pontas de cigarro deixadas nas praias tornaram-se o objeto de trabalho de Taylor, que após 200 horas de trabalho e algumas tentativas fracassadas, ganhou a competição.O objetivo do concurso era fazer criações a partir de objetos reciclados. O vencedor decidiu "promover a visão de um oceano limpo" e fazer o projeto com filtros de cigarros, porque "percebeu que era o que mais contribuía para a poluição dos mares", conta Ben Judkins, cineasta e amigo de Taylor."Este é o item mais apanhado na praia e ninguém pensa o que se pode fazer com isso", disse o criador ao Orange County Register.Com a ajuda do cineasta Ben Judkins, Taylor pretende fazer um documentário a bordo da ‘Cigarette Surfboard’ para mostrar os efeitos nocivos da poluição nas praias e quer construir três modelos diferentes da prancha para percorrer várias regiões costeiras à volta do mundo.