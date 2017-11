Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de crime passional na morte de jornalista angolana

Vítima foi baleada no carro com o companheiro.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

O homicídio da jornalista angolana Beatriz Fernandes terá sido um crime passional, referiram fontes da família de Muxito Jomance, o homem que a acompanhava e que também foi morto.



O advogado Pedro Capracata admite também a hipótese de "motivos domésticos" para o crime e destaca que a polícia omitiu de início a existência de um segundo corpo no carro onde a jornalista foi morta, frisando que isso suscita suspeitas.



Igualmente suspeitas são as circunstâncias em que o corpo de Muxito foi trasladado de Luanda para a província de Malanje.



Beatriz foi morta com um tiro de pistola e Muxito com três. Recorde-se que a vítima, separada há um ano do marido, terá sido raptada na quarta-feira, dia 25, quando seguia no carro com os dois filhos e com Muxito.



As crianças terão assistido ao crime antes de serem libertadas na via pública. Os cadáveres foram encontrados no dia seguinte dentro do carro.