Suspeito da morte de jornalista tinha vídeos de decapitações

Kim Wall foi encontrada decapitada e desmembrada no mar.

04.10.17

As autoridades que estão a investigar a morte da jornalista Kim Wall descobriram no computador do principal suspeito vários vídeos de mulheres a serem decapitadas vivas e de outras formas de tortura.

Peter Madsen, de 30 anos, nega ser o dono desses vídeos e alega, segundo a BBC, que "o computador era utilizado por outras pessoas da tribulação".

Recorde-se que Kim Wall desapareceu a 10 de Agosto no mar Báltico, durante uma entrevista a Peter Madsen e foi mais tarde encontrada decapitada e desmembrada, numa praia a sul de Copenhaga a 21 de Agosto. Na altura Peter, um inventor, alegou que a jornalista tinha morrido devido ao impacto de uma tampa da escotilha do submarino que este tinha construído. Segundo contou, a jornalista tinha sido atingida na cabeça e tinha tido morte imediata, pelo que o inventor atirou o cadáver ao mar.

Madsen está em prisão preventiva pelo homicídio de Wall e estes novos indícios tornam o caso ainda mais macabro.