Suspeito de assassinar mulher em Las Vegas na lista dos dez mais procurados do FBI

Vítima foi encontrada amarrada e com o crânio fraturado no banco traseiro de uma viatura estacionada à porta da casa.

Por Lusa | 00:08

Um homem que é suspeito do homicídio da mulher em Las Vegas, no Estados Unidos, em 2008, entrou esta segunda-feira para a lista dos dez mais procurados pelo FBI, existindo uma recompensa de 100 mil dólares por informações.



"Foi um crime horrível", afirmou o assistente do xerife do condado de Clark, Tom Roberts, sobre a morte de Sherryl Sacueza, de 29 anos, mãe de quatro filhos, que foi agredida e asfixiada.



Sherryl Sacueza foi encontrada amarrada e com o crânio fraturado no banco traseiro de uma viatura estacionada à porta da casa que partilhava com o suspeito, Jesus Roberto Munguia, e os quatro filhos de ambos.



As autoridades emitiram um mandado de detenção para Jesus Roberto Munguia, agora com 41 anos, mas nunca o conseguiram encontrar.



"Nenhuma criança merecia passar aquilo que o meu pai nos fez passar. O pior de tudo é que não podemos ver mais a nossa mãe e sabemos que ela ainda continua por aí", disse Dysabel Munguia, agora com 21 anos.



O detetive Jeff Rosgen, que está retirado da polícia de Las Vegas mas continua a investigar o caso, afirmou que acredita que Jesus Roberto Munguia está a viver algures no México, com uma nova identidade.



O responsável do FBI no Nevada, Aaron Rouse, anunciou que existe uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem à captura de Jesus Roberto Munguia.