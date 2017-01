Suspeito de ataque a mesquita é estudante universitário

Um cidadão marroquino, Mohamed Khadir, também foi detido perto do local do ataque, mas as últimas informações dão conta que este home não é suspeito.



Seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas, cinco com gravidade, quando pelo menos dois homens abriram fogo numa mesquita da cidade do Quebeque, um incidente qualificado pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, de "ataque terrorista".



Cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, estavam dentro da mesquita.



Segundo testemunhas, o atirador usava uma máscara e gritava "Allahu Akbar" durante o ataque.Um cidadão marroquino, Mohamed Khadir, também foi detido perto do local do ataque, mas as últimas informações dão conta que este home não é suspeito.

O principal suspeito do ataque a uma mesquita no Canadá é um estudante universitário. Alexandre Bissonnette, franco canadiano de 27 anos, deu-se como culpado do ataque ao Centro Cultural Islâmico de Sainte-Foy, Quebeque.Segundo Denis Turcotte, inspetor da polícia, o autor confesso do ataque ligou para a linha de emergência 15 minutos depois de as forças de segurança serem informadas do tiroteio para indicar o local onde se entregaria, por se "sentir mal" com o que tinha feito. O suspeito acabou por se entregar às autoridades.O estudante reside na cidade canadiana de Quebeque e é aluno da Universidade de Laval. Estava na posse de duas armas AK-47 e de, pelo menos, uma pistola.