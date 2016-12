Terrorista de Berlim morto em Itália

Terrorista abatido em Milão

Sesto San Giovanni, em Milão, tinha acabado de sair de um comboio oriundo de França. Ao ser confrontado com os agentes da polícia que lhe pediam a identificação, disparou contra eles e foi abatido na praça Pimo Magio .





Video Terrorista abatido em Milão Anis Amri estava em fuga depois do atentado de Berlim.

O que achou desta notícia?







5.3% Muito insatisfeito

5.3%



2.7%

2.7% 92% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







5.3% Muito insatisfeito

5.3%



2.7%

2.7% 92% Muito satisfeito Outras 150 pessoas também já deram o seu contributo pub

Anis Amri, suspeito do atentado num mercado de Natal em Berlim no início da semana, foi abatido num tiroteio com a polícia em Milão, Itália. A notícia foi confirmada oficialmente pelo ministro do Interior de Itália, Marco Minniti, numa conferência de imprensa que ocorreu pelas 10h15 desta manhã. "Não temos dúvidas de que o homem abatido é Amri", disse o governante.O tiroteio aconteceu durante uma operação policial de controlo de identidade perto de uma estação de comboio dos arredores de Milão.Ao ser confrontado por polícias que lhe pediam a identificação, Amri, de 24 anos, terá começado a disparar contra os agentes enquanto gritava 'Allahu Akbar', a saudação muçulmana que significa "Deus é Grande". Um polícia foi ferido no peito, com gravidade. Os agentes ripostaram e abateram o agressor.O ministro do Interior diz que o agente alvejado não corre perigo de vida.O site do jornal Reppublica conta que o homem abatido junto à estação de comboios deO La Stampa adianta que a polícia descobriu um bilhete de comboio com origem em França na mochila de Anis Amri.O confronto com a polícia aconteceu esta madrugada, perto das 03h00, hora local (2h00 em Portugal).A polícia alemã enviou à sua congénere italiana as impressões digitais de Anis Amri, tendo confirmado a identificação do terrorista que é o principal suspeito dos ataques de Berlim. A polícia italiana desmentiu, entretanto, a notícia avançada por vários jornais de que as autoridades transalpinas teriam sido avisadas da presença de Amri em Itália. A polícia de Milão diz que este foi abordado por uma patrulha que suspeitou do homem acabado de sair do comboio, durante a madrugada.O jornal Corriere della Sera divulgou um vídeo que mostra os momentos que se seguiram ao tiroteio, com a polícia a vedar a área onde o corpo do terrorista tombou.As autoridades italianas procuram agora apurar porque motivo Anis fugiu para o país onde já esteve preso por quatro anos. Cumpriu pena de quatro anos nas prisões de Catânia e Palermo por atos de vandalismo. Quando saiu da Tunísia, há quatro anos, Anis Amri foi viver para a Itália, onde gozou do estatuto de refugiado.O local do tiroteio:(Em Atualização)