Um homem que se encaixa na descrição do suspeito do atentado a um mercado de Natal em Berlim foi avistado em Aalborg, Dinamarca.



A informação está a ser veiculada esta sexta-feira pela imprensa local, que cita fonte da polícia dinamarquesa.



Está a decorrer uma grande operação policial perto de Eternitten, Aalborg, e as autoridades pedem às pessoas para se manterem longe da zona.









A polícia acrescenta que o suspeito, do sexo masculino e com 24 anos, está com a barba por fazer, tem um chapéu preto, óculos e leva ao ombro um saco negro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito