Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de matar ex-mulher capturado após selfie em igreja

Homem estava a fugir das autoridades desde dia 18.

18:50

Álvaro Ferreira, um médico brasileiro, foi capturado pela polícia após ter publicado uma selfie no interior da igreja Nossa Senhora da Conceição, em Anápolis. O homem era procurado desde o passado dia 18 de dezembro por ser o principal suspeito da morte da ex-mulher, a professora Danielle Cristina.



Álvaro foi detido em Goiás mas, durante a fuga, ainda conseguiu mandar mensagens à ex-sogra, bem como dar uma entrevista por telefone e ainda responder a comentários nas redes sociais, revela o site G1, da Globo.



O homem foi detido na quinta-feira, dia 11 de janeiro, enquanto assistia a um filme no cinema de um centro comercial.



Danielle terá sido morta por estrangulamento e o seu corpo foi encontrado na cama, com hematomas na zona do pescoço.



O médico já teria ameaçado a mulher de morte por várias vezes tendo inclusivamente sido preso. Foi solto um dia depois da detenção com o Ministério Público a pedir uma fiança, vontade que não foi aprovada pelo juiz.