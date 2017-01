Suspeito de tiroteio na Florida viajou para concretizar ataque

"As indicações são de que ele veio para concretizar este horrível ataque", disse Piro, acrescentando que a investigação não identificou o que terá provocado o ataque.



O agente do FBI George Piro disse que Esteban Santiago falou com os investigadores durante várias horas, após abrir fogo com uma arma semiautomática de nove milímetros que aparentemente foi legalmente verificada num voo proveniente do Alasca."As indicações são de que ele veio para concretizar este horrível ataque", disse Piro, acrescentando que a investigação não identificou o que terá provocado o ataque."Prosseguimos todos os ângulos sobre o que o terá levado a realizar este horrível ataque", adiantou.As investigações estão a contar com a comunicação social e outra informação para determinar o motivo de Santiago, sendo ainda demasiado cedo pata afirmar se o terrorismo teve algum papel, declarou George Piro.Em novembro, Santiago entrou num escritório do FBI no Alasca a afirmar que o governo norte-americano estava a controlar a sua mente e a força-lo a ver vídeos do autoproclamado estado islâmico, afirmou um oficial.Santiago não foi colocado na lista de pessoas impedidas de voar de e para os Estados Unidos e parece ter agido sozinho, prosseguiu George Piro.

O veterano da guerra no Iraque acusado de matar cinco viajantes e ferir seis num aeroporto na Florida terá viajado ao local para o ataque, segundo as autoridades que desconhecem o motivo da escolha do alvo e não descartam o terrorismo.No decorrer de uma nova conferência de imprensa, as autoridades revelaram que entrevistaram cerca de 175 pessoas, incluindo um longo interrogatório a um suspeito, Esteban Santiago, um ex-soldado da Guarda Nacional no Alasca de 26 anos.Os voos foram retomados no aeroporto de Fort Lauderdale após o ataque, embora o terminal onde ocorreu o tiroteio permaneça fechado.