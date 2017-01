Suspeito detido confessou atentado na passagem de ano em Istambul

O que achou desta notícia?







O homem detido na segunda-feira pela polícia turca que é apontado como o presumível autor do atentado perpetrado contra uma discoteca na noite de passagem de ano, confessou o ataque, afirmou o governador de Istambul."O terrorista confessou o seu crime", disse Vasip Sahin, aos jornalistas, identificando o suspeito como Abdulgadir Masharipov, natural do Uzbequistão.O atentado, perpetrado no clube Reina, na Turquia, com uma arma automática, vitimou 39 pessoas. A autoria foi reivindicada pelo Daesh.