Autor do atentado em Istambul foi talibã e da Al-Qaeda

Masharipov foi detido na noite de segunda-feira pela polícia turca no bairro de Esenyurt, na periferia de Istambul.Segundo o diário Hürriyet, o autor do atentado encontrava-se junto do seu filho de 4 anos quando foi detido numa operação durante a qual não sofreu ferimentos.Além de Abdulkadir Masharipov foram detidas outras quatro pessoas, incluindo três mulheres e um homem.Cerca de mil agentes analisaram 100 mil horas de gravações de câmaras de videovigilância urbanas para poder encontrar o presumível autor do atentado perpetrado contra a discoteca Reina na noite de passagem de ano, em Istambul, que vitimou 39 pessoas.Antes de ser detido, Masharipov escapou por pouco, em três ocasiões, a rusgas levadas a cabo pela polícia. Numa das operações, foi mesmo encontrado um cigarro ainda aceso no interior da casa onde estava escondido.A polícia turca sabia, há três dias, do seu último paradeiro, mas limitou-se a vigiar a vivenda para apurar quem o visitava antes de lançar a operação que culminou na sua detenção na noite de segunda-feira.O homem foi levado para esquadra central de Vatan em Istambul, enquanto prosseguem operações simultâneas contra outras células da mesma rede, segundo indicou a agência de notícias turca Anadolu.As autoridades anunciaram uma conferência de imprensa para hoje para dar conta das informações relacionadas com a detenção.De acordo com informações surgidas na imprensa na passada semana, Masharipov era natural do Uzbequistão, ainda que o Governo turco tenha admitido a possibilidade deste pertencer à etnia turca uigure na China e que teria chegado à Turquia via Quirguistão.Perpetrado com uma arma automática, com a qual o autor do atentado atirou sobre as pessoas que se encontravam no clube Reina, o atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).Poucos dias depois do ataque, as forças de segurança detiveram a mulher e outros familiares do presumível autor na cidade de Konya, no centro do país.A mulher declarou a jornal Cumhuriyet que não sabia que Masharipov pertencia ao EI e explicou que ele e a sua família chegaram a 20 de novembro, num voo procedente do Quirguistão, a Istambul, donde seguiram para Ancara e depois, a 22, para Konya, em busca de emprego.Naquela cidade, segundo o mesmo jornal, arrendaram um estúdio por cerca de 300 dólares e adiantaram o pagamento de três meses de renda.Masharipov terá viajado, de carro, para Istambul, a 29 de novembro, ainda de acordo com o mesmo jornal.