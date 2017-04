Suspeito do atentado em São Petersburgo retira confissão de culpa

O suspeito, cidadão russo, embora oriundo da Ásia Central, não revelou a identidade da pessoa que lhe deu a alegada ordem.Antes da audiência, o advogado do suspeito, Armén Zadoyán, dissera à imprensa que o seu cliente, reconhecia a sua culpa "na sua totalidade".Azímov, de 27 anos, é suspeito de terrorismo e posse ilegal de substâncias explosivas.Segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB, que sucedeu ao KGB), Azímov preparou o terrorista suicida Akbarjon Djalilov, de 22 anos e natural do Quirguistão, que supostamente morreu no ataque.Segundo o FSB, pelo menos oito outras pessoas foram detidas na sequência do atentado.O Presidente russo, Vladimir Putin, já admitiu que as medidas para enfrentar o terrorismo continuam pouco eficazes, reconhecendo que a melhor prova da falta de eficácia é o atentado contra o metro na sua cidade natal.A Rússia não sofria um atentado desta magnitude no seu território desde dezembro de 2013, quando dois suicidas mataram 34 pessoas numa estação de comboios e num autocarro em Volgogrado, antiga Estalinegrado.