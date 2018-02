Suspeito dos atentados de Paris transferido durante a noite para Bruxelas

Salah Abdeslam é o único sobrevivente da célula jihadista que atacou em novembro de 2015.

Por Lusa | 05:39

O presumível terrorista Salah Abdeslam, único sobrevivente da célula jihadista que atacou Paris em 13 de novembro de 2015, foi esta noite transferido de uma prisão francesa para Bruxelas, onde começará esta segunda-feira a ser julgado.

"Ele já não está em Fleury-Mérogis", uma prisão situada nos arredores de Paris, garantiu à agência France Press uma fonte ligada ao processo, que não revelou pormenores sobre o trajeto das forças de segurança que transportam Salah Abdeslam.

Uma primeira escolta de veículos de segurança deixou a cadeia de Fleury-Mérogis por volta das três da manhã, hora portuguesa, sob o olhar atento de jornalistas, que enfrentaram um frio glacial para reportar a partida.



Primeiro processo de Salah Abdeslam começa hoje em Bruxelas

Salah Abdeslam, um dos membros do grupo radical islâmico envolvido no ataque de 13 de novembro de 2015, em Paris, começa hoje a ser julgado em Bruxelas pela alegada participação nos confrontos com a polícia em março de 2016.

Abdelsam, 28 anos, cidadão francês de origem marroquina, foi transferido da prisão de Fleury-Mérogis, nos arredores de Paris, sob escolta policial.

Fontes ligadas ao processo disseram à France Presse que o recluso já chegou ao Palácio da Justiça, em Bruxelas e que as primeiras sessões do julgamento devem prolongar-se até à próxima sexta-feira.