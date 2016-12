Suspeito está a monte e pode voltar a atacar

O massacre foi já reivindicado pelo Daesh, que num comunicado colocado no site ‘AMAQ’, afirmou que o ataque foi levado a cabo por um "soldado do Estado Islâmico" em resposta aos apelos do grupo para atacar os países da coligação internacional.

A polícia alemã admitiu ontem que o autor do massacre no mercado de Natal de Berlim ainda está a monte e pode levar a cabo novos ataques nos próximos dias. Trata- -se de um falhanço colossal das autoridades, que durante mais de 12 horas julgaram ter capturado o terrorista que matou 12 pessoas, para chegarem depois à conclusão de que tinham em mãos "o homem errado" e que o verdadeiro autor da matança - ontem reivindicada pelo Daesh - poderia já estar longe."Apanhámos o homem errado. O verdadeiro autor do ataque ainda está em liberdade, armado, e pode voltar a matar", admitiu fonte policial ao ‘Die Welt’ horas antes de as autoridades libertarem Naved B., um refugiado paquistanês de 23 anos erradamente detido pouco depois do ataque, e que a polícia acreditava ser o terrorista que, na segunda-feira à tarde, investiu com um camião contra uma multidão que fazia compras de Natal, matando 12 pessoas e ferindo outras 45.A detenção foi feita com base no relato de uma testemunha, que viu o terrorista sair do camião e perseguiu-o enquanto telefonava para a polícia. No entanto, a dada altura, a testemunha perdeu de vista o suspeito e a polícia acabou por deter nas imediações um homem que correspondia à descrição avançada. Naved B. negou sempre qualquer envolvimento no ataque e os exames realizados pela polícia confirmaram que não apresentava vestígios de luta nem tinha na pele ou na roupa resíduos deixados pela arma de fogo usada pelo terrorista para assassinar o motorista original do camião. O ministro do Interior, Thomas de Maizière, disse que a polícia "está a seguir várias pistas" e garantiu que "ninguém vai descansar até o terrorista ser apanhado".