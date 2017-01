Suspenso polícia que divulgou vídeo de tiroteio na Flórida

Esteban Santiago é acusado de ter matado cinco pessoas e ferido outras seis. No sábado, foi formalmente acusado de um ato de violência que resultou em morte, num aeroporto internacional, cuja pena máxima é a execução. A primeira audiência do suspeito em tribunal está marcada para segunda-feira.







"Tenho um agente suspenso sem pagamento ligado a esta investigação interna", indica o comunicado assinado pelo xerife Scott Israel.O vídeo das câmaras de segurança que divulgado por este agente foi publicado no domingo no site TMZ mostra Esteban Santiago, um antigo soldado da Guarda Nacional norte-americana, de 26 anos, que esteve destacado dez meses no Iraque, a caminhar na zona de recolha de bagagem do aeroporto, a retirar uma arma das calças e a disparar várias vezes antes de fugir.