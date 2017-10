T-shirt anti-multa assusta Polícia espanhola

Condutores tentam 'enganar' câmaras que controlam o uso do cinto de segurança.

17:03

A Direcção Geral de Tráfego (DGT) de Espanha instalou no passado mês de Setembro mais de 50 câmaras para controlar o uso do cinto de segurança, ainda que as multas só comecem a ser registadas a partir desta terça-feira, dia 1 de Novembro.

Contudo, e ainda que a medida tenha como objectivo a segurança de todos quantos circulam nas estradas, já há quem esteja a tentar tirar proveito desta mudança criando "t-shirts anti-multa" que simulam o uso do cinto de segurança.



Clique na imagem para saber mais