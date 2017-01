Takata aceita dar-se como culpada no caso dos 'airbags'

A empresa japonesa Takata aceitou declarar-se como culpada dos defeitos encontrado em milhões de 'airbags', e que causaram a morte a pelo menos 15 pessoas, e vai pagar 1.000 milhões de dólares em multas e compensações.

O anúncio foi feito pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos, que indicou que chegou a acordo com a fabricante japonesa de componentes automóvel, que aceitou dar-se como culpada do escândalo que provocou a morte a 15 pessoas em todo o mundo (11 nos EUA).

A Justiça norte-americana acusou também três antigos responsáveis da empresa Takata - Shinichi Tanaka, Hideo Nakajima e Tsuneo Chikaraishi - de "conspiração" para ocultar um defeito grave no equipamento em causa, usado por muitos construtores norte-americanos e estrangeiros, de acordo com o texto de acusação datado de dezembro e divulgado hoje.



O caso levou a uma gigantesca recolha de automóveis para reparação, segundo documentos divulgados hoje.



São as primeiras acusações neste caso, que envolve a explosão inesperada de 'airbags', um defeito que poderá ter causado 15 mortes em todo o mundo, 11 das quais nos Estados Unidos.









No total, cerca de 100 milhões de 'airbags' tiveram de ser reparados em todo o mundo, dos quais 70 milhões nos Estados Unidos.

