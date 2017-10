Tartaruga mais velha do mundo é homossexual

Animal teve relações sexuais durante 26 anos com um macho, que veterinários pensavam ser uma fêmea.

Os criadores e tratadores da tartaruga mais velha do mundo, chamada Jonathan, descobriram que o animal esteve durante 26 anos a ter relações sexuais com um macho, que se pensava ser uma fêmea, chamada Frederica.

Para surpresa de todos, a tartaruga Frederica, afinal, é um Frederico. Muitas pessoas que estão ou estiveram em relações duradouras vão dizer que também descobriram coisas secretas sobre os seus parceiros ao longo dos vários anos de relação. Mas para Jonathan, de 186 anos, isto foi uma descoberta mais importante, a da homossexualidade.

Com 186 anos, Jonathan é a tartaruga mais velha a viver em Santa Helena, a ilha parte do território ultramarino britânico, localizada perto da costa da África do Sul. Chegou à ilha por volta dos 30 anos como prenda para o governador, e desde então, tornou-se famoso.

Jonathan já pousou para fotografias ao lado de prisioneiros da ilha de Santa Helena durante a guerra de Boer, confronto entre o Reino Unido e os fundadores das Repúblicas Independentes de Transvaal e Orange, no nordeste da África do Sul, de 1899 a 1902.

Quando tinha 80 anos, a tartaruga começou a ficar facilmente irritada, a bater contra bancos e a interromper os jogos de cricket nos jardins em frente à mansão do governador Georgian. Foi por isso que os veterinários acharam por bem arranjar uma namorada para Jonathan, em 1991.

Segundo o jornal britânico The Times, o romance com 'Frederica' começou a florescer, e não demorou muito até que o casal começasse a desfrutar de sessões de acasalamento regular todos os domingos de manhã. Com uma vida sexual tão ativa, era de esperar que o casal tivesse tido bebés tartarugas ao longo destes 26 anos de relação, mas isso não aconteceu.

Quando os veterinários foram tratar uma lesão na carapaça de ‘Frederica’, descobriram que afinal é um Frederico.

Curiosamente, na ilha de Santa Helena não é autorizado o casamento a pessoas do mesmo sexo.