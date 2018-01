Tatua últimas palavras da avó e emociona as redes sociais

Jovem tatuou desenho em forma de ondas de som.

Uma jovem norte-americana está a emocionar as redes sociais depois de ter partilhado um vídeo de uma tatuagem que fez no peito. Sakyray Morris tatuou as últimas palavras da avó em forma de ondas sonoras.

Numa entrevista ao The Telegraph, a jovem cantora de Chicago, conta que fez a tatuagem no dia 3 de janeiro, data que assinala três anos da morte da avó.

Sakyray guardou a última mensagem de voz da avó por quem tinha grande carinho. Através da aplicação para smartphone é possível fazer a leitura da tatuagem e ouvir várias vezes as palavras da avó. "Eu amo-te. Feliz aniversário", são as palavras que vão ficar para sempre no peito da jovem.