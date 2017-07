Tatuagens nas sobrancelhas infetam e deixam mulher desfigurada

Amanda vai ficar com marcas para o resto da vida.

Amanda Coats, de 43 anos, ficou com cicatrizes permanentes na zona das sobrancelhas devido a uma infeção. A mulher australiana tinha poucos pelos nesta parte da face e decidiu submeter-se a tatuagens para disfarçar.



No dia seguinte a ter realizado a tatuagem, a pele de Amanda começou a ficar vermelha e inchada, conta o The Sun. "No dia seguinte acordei e parte da minha pele estava na almofada. Estava vermelha e inchada. Fui imediatamente ao médico devido às dores", conta, citada pela publicação.



Os especialistas da Skincare Laser Clinic, onde a mulher se submeteu ao tratamento, referem que Amanda fez uma reação ao pigmento da tinta usada ou à medicação dada pelo médico após a tatuagem.



"Senti que algo estava a comer a minha pele, estava a descascar. Tinha tantas dores… Os meus olhos estavam inchados que não conseguia conduzir, nem conseguia levar os meus filhos à escola", confessou Amanda, mãe de três crianças.



Agora, a australiana aconselha a todas as mulheres que pensem submeter-se a este género de tratamento cosmético que se informem antes de tomar qualquer atitude.