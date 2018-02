Tatuapé é bi-campeã do Carnaval de São Paulo

Escola da zona leste da capital paulista apresentou este ano um enredo sobre o estado do Maranhão.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 21:03

A Escola de Samba Académicos do Tatuapé sagrou-se na tarde desta terça-feira bi-campeã do Carnaval de São Paulo. A escola da zona leste da capital paulista, fundada em 1952, já tinha vencido o desfile das escolas de samba de São Paulo no ano passado, nessa altura com um enredo sobre África.

Este ano, a Tatuapé, que desfilou na madrugada de sábado no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade, apresentou um enredo sobre o estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. Com 3200 componentes entusiasmados, carros alegóricos luxuosos e fantasias requintadas, a Tatuapé exaltou as belezas naturais, a cultura, o folclore, a gastronomia e a música do Maranhão.

Neste último quesito, a Tatuapé ousou bastante e arriscou, mas a ousadia de mudar de ritmo a meio do samba-enredo deu certo e a bateria, o conjunto dos ritmistas que marcam o compasso do desfile, recebeu nota máxima de todos os jurados. Em certas partes do desfile, os 240 ritmistas da bateria de repente deixavam de executar o samba original e tocavam alguns acordes de reggaee, o ritmo mais popular no Maranhão, levando o público do Anhembi à loucura.

A seguir à Académicos do Tatuapé nas quatro primeiras posições ficaram as escolas de samba Mancha Verde, Mocidade Alegre e Tom Maior. As quatro receberam o mesmo número de pontos dos jurados que estiveram no sambódromo, e cujas notas foram reveladas no final da tarde desta terça-feira também no Anhembi, mas a Académicos do Tatuapé foi campeã no critério de desempate préviamente definido no regulamento.

No extremo oposto das 14 escolas que desfilaram este ano no principal grupo do Carnaval ficaram a Independente Tricolor e a Unidos do Peruche, que por isso foram rebaixadas para o grupo secundário, onde desfilarão no ano que vem. A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e a definição da campeã vão acontecer no final da tarde desta quarta-feira na capital fluminense.