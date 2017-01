Telemóveis de soldados israelitas pirateados pelo Hamas

"O inimigo conhece a linguagem dos jovens e conseguiu instalar vírus que podem controlar os telefones de dezenas de soldados", indicou.O lançamento da campanha é destinada advertir os soldados dos perigos potenciais nas redes sociais, segundo a mesma fonte.Em simultâneo, indicou que "piratas" do Hamas entraram em centenas de grupos de soldados no Facebook para obter informações."Vamos difundir e denunciar os falsos perfis do Hamas, impor regras mais estritas para os soldados que frequentam as redes sociais e formar os militares para reagirem aos ataques antes que seja demasiado tarde", explicou a mesma fonte.No entanto, não foram precisados os meios pelos quais o exército determinou com exatidão que estes atos de pirataria informática são da responsabilidade de membros do Hamas.O movimento islamita, que controla a faixa de Gaza, não comentou estas alegações.Em março de 2016 um 'hacker' palestiniano da Faixa de Gaza e membro do movimento Jihad islâmica foi condenado por um tribunal israelita por pirataria dos sistemas informáticos utilizados pelos 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) militares israelitas.Israel e o Hamas envolveram-se em três guerras entre 2008 e 2014 e observam desde então um precário cessar-fogo.