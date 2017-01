Telemóvel no bolso salva homem em ataque na Turquia

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem sobreviveu ao ataque terrorista de 31 de dezembro por ter o telémovel no bolso. A bala apontada na sua direção foi travada pelo aparelho, permintindo que o norte-americano fugisse sem ferimentos graves.Jake Raak, de 35 anos, foi filmado pelas televisões locais momentos depois do ataque. "Está tudo maluco. Entraram no local e começaram a disparar contra toda a gente", pode ouvir-se no vídeo.Recorde-se que pelo menos 39 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas no ataque à discoteca 'Reina', situada no lado europeu de Istambul. Entre as vítimas mortais há pelo menos cinco sauditas, dois libaneses, uma israelita e uma franco-tunisina.