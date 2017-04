Temer arrisca perder mandato

A defesa pretende, ainda, contestar a validade dos depoimentos dos executivos da Odebrecht por o seu conteúdo ter sido exposto na imprensa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa esta terça-feira a julgar o alegado uso de fundos ilícitos na campanha que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014, que pode resultar na perda do mandato do atual presidente.Em causa estão as alegações de que a campanha da dupla Dilma-Temer foi financiada com milhões de euros provenientes da corrupção orquestrada pela Odebrecht, conforme atestam vários executivos da construtora que aceitaram colaborar com a Justiça, incluindo o seu ex-diretor, Marcelo Odebrecht.Perante o risco real de perda de mandato de Temer, os advogados do presidente vão hoje tentar anular ou, pelo menos, adiar o julgamento no TSE, alegando erros processuais e anexação de documentos à última hora.