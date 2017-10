Temer demite oito ministro para estes votarem contra a denúnica de que é alvo

Presidente brasileiro volta a usar expediente para tentar maioria na câmara dos deputados

20:19

Quem leu esta sexta-feira o Diário Oficial da União do Brasil, equivalente ao Diário da República em Portugal, deparou-se com um decreto que, em qualquer outro país seria indiciador de que algo de muito grave acontecera. Trata-se do decreto de exoneração de oito ministros do governo de Michel Temer.

Confirmando as notícias avançadas na véspera pelo jornal O Globo, o presidente decidiu afastar os ministros, mas não porque duvide da sua competência. Fê-lo para que estes possam voltar à Câmara dos Deputados e votar contra a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente, supeito de corupção

Foram exonerados o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PMDB-MG), o ministro da Educação, José Mendonça (DEM-PE) e o ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB-PE). Também voltarão à Câmara o ministro do Desporto, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho (PMDB-MA), o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), o ministro do Turismo, Marx Beltrão (PMDB-AL), e o ministro dos Transportes, Maurício Quintella (PR-AL).

Mas os ministros poderão estar de volta ao Executivo já na próxima semana, caso Temer consiga travar mais esta tentativa de o demitir.