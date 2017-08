Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temer enfrenta semana decisiva

Congresso brasileiro vai votar se presidente deve ser ou não julgado.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:56

A Câmara dos Deputados do Brasil decide amanhã se autoriza ou não o Supremo Tribunal a suspender o presidente Michel Temer para ser julgado por corrupção. Em causa estão as denúncias de executivos da multinacional JBS sobre alegados subornos pagos ao chefe de Estado.



Até esta segunda-feira o desfecho da votação ainda era incerto, pois Temer só quer levar o caso a votos se tiver apoio suficiente para vencer e a oposição, por seu turno, ameaça faltar à sessão se não tiver votos suficientes para aprovar o julgamento. Para o pedido do Supremo Tribunal ser aprovado e Temer ser julgado são necessários os votos favoráveis de 342 dos 513 deputados, sendo a denúncia arquivada automaticamente se esse número não for atingido.



Mesmo que Temer consiga escapar a esta denúncia poderá vir ainda a ser acusado, separadamente, por obstrução à Justiça e organização criminosa.