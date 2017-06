“Temer lidera criminosos”

"Em 2016 o Eduardo [Cunha] pediu-me cinco milhões", afirma Joesley, dizendo que era o preço a pagar para evitar uma investigação à JBS. Recorde-se que Joesley colabora com a Justiça e vive agora nos EUA. Gravou para a polícia uma conversa na qual Temer aprova subornos a um deputado.

O empresário Joesley Batista, que gravou para a polícia conversas comprometedoras do presidente do Brasil, afirmou em entrevista à revista ‘Época’ que Michel Temer "é o líder de uma organização criminosa".O dono da empresa JBS, gigante da embalagem de carnes, vai mais longe e afirma que "quem não está detido está no governo".Joesley diz que Temer lhe pediu dinheiro repetidamente desde 2010 e acusa Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara de Deputados (detido em outubro de 2016 por ocultar milhões em contas secretas), de ser o braço-direito do presidente na organização.