Temer não vai ser investigado por corrupção

Câmara dos Deputados não autorizou investigação ao presidente do Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 00:21

Após 11 horas de sessão com ânimos exaltados, a Câmara dos Deputados do Brasil negou no final da noite desta quarta-feira, início da madrugada de quinta em Portugal, a autorização pedida pelo Supremo Tribunal para afastar e julgar o presidente Michel Temer por corrupção.



Temer foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas, em função do cargo, só pode ir a julgamento com autorização parlamentar.

Sob o comando do presidente do parlamento, Rodrigo Maia, aliado de Temer, o periodo de debates foi encerrado quando ainda muitos deputados da oposição não tinham falado, e foram recusados todos os requerimentos para adiar a votação.



A oposição denunciou atropelo à Democracia e acusou Temer de ter delapidado milhões de euros dos cofres públicos para comprar apoio de deputados, mas prevaleceu a tese dos aliados do presidente, de que afastá-lo afundaria de vez o Brasil, que mal começou a sair da maior recessão da sua história.

Para a autorização de levar Temer a julgamento ser aprovada, eram necessários os votos favoráveis de dois terços dos 513 deputados, ou seja, 342. Se esse número a favor do julgamento não fosse alcançado, como não foi, a denúncia estava automáticamente rejeitada, independentemente de qual dos lados tivesse mais votos.

Com a decisão, esta denúncia do PGR fica sem efeito até final do mandato de Temer, em 31 de Dezembro de 2018. A partir daí, nessa altura já sem a imunidade do cargo, Temer pode ser levado a julgamento na justiça comum sem necessidade de autorização parlamentar.

Mas a vitória desta quarta-feira do presidente brasileiro, que sondagem divulgada semana passada revela ter apenas 5% de aprovação popular, dá-lhe apenas um alívio temporário.



O Procurador-Geral está a ultimar uma segunda denúncia, desta feita por obstrucção à justiça, que pode até ser seguida de uma terceira, por organização criminosa.

A denúncia agora rejeitada e as que se esperam ainda para este mês decorrem da divulgação de um encontro secreto entre Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, líder mundial na producção de proteína animal, que gravou a conversa.



No encontro, Temer, na opinião da Polícia Federal e do Ministério Público, avaliza Joesley a comprar o silêncio de testemunhas que poderiam comprometer o chefe de Estado e a subornar juízes.