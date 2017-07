Temer tenta enfraquecer aliado que pode ser seu sucessor

Manobra de Temer tenta evitar que os socialistas rumem para o Partido Democratas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:15

Numa manobra considerada desastrada até por auxiliares, o presidente brasileiro, Michel Temer, entrou pessoalmente na disputa por deputados socialistas descontentes com o partido e que já estavam em negociações com outro partido da base governamental. A manobra de Temer tenta evitar que os socialistas rumem para o Partido Democratas, DEM, a que pertence o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sucessor imediato do chefe de Estado caso este seja afastado na sequência da denúncia de corrupção que enfrenta no parlamento.

Os parlamentares insatisfeitos com a direcção do Partido Socialista Brasileiro, PSB, dez ou onze no total, já estavam em adiantada negociação com Rodrigo Maia para aderirem ao partido dele, o DEM. Mas Temer, temendo o fortalecimento de Maia, que, se por um lado parece um aliado fiel, por outro é o seu sucessor natural, resolveu agir, numa atitude considerada excessivamente arriscada e que pode afastar Maia ainda mais.

Informado de que ontem, terça-feira, os socialistas insatisfeitos com o partido se reuniriam na casa da líder do grupo parlamentar, deputada Tereza Cristina, Temer, rompendo tottalmente o protocolo, foi até lá ao invés de chamar os parlamentares ao palácio. Na reunião, o presidente, segundo a própria Tereza Cristina, convidou os socialistas descontentes a aderirem ao partido dele, o PMDB, e não ao DEM de Rodrigo Maia, e terá oferecido vantagens, entre elas concessão de verbas e negociação de dívidas de alguns desses deputados com o Fisco.

A ofensiva do presidente caiu naturalmente muito mal em Rodrigo Maia e no DEM, até aqui fiéis aliados do presidente, que neste momento não pode abrir mão de nenhum apoio. Alertado por assessores de que a sua iniciativa poderia afastar de vez Rodrigo Maia, que pode ter uma influência decisiva na tramitação da denúncia de corrupção que tramita na Câmara dos Deputados, Temer foi à noite a casa do chefe do parlamento tentar atenuar a tensão entre ambos, mas o estrago já estava feito.

Apesar de ser directamente beneficiado com o eventual afastamento de Temer para este ser julgado pelo Supremo Tribunal, pois assumiria a presidência interina por seis meses e ficaria numa situação privilegiada para se candidatar a ficar no cargo nas novas eleições, Maia tem-se mantido fiel ao presidente. Afirmando que não vai violar as leis para ajudar Temer mas que também não vai fazer absolutamente nada para o prejudicar, Maia tem recusado inclusive aceitar a instauração de algum dos mais de 20 pedidos de impeachment já recebidos mas paralisados no parlamento.

Mas críticas de ministros e pressões do próprio Temer, que queria que o parlamentar atropelasse regras e prazos para o favorecer na tramitação da denúncia, criaram nas últimas duas semanas um clima de desconfiança e mal estar entre ambos. Clima esse agravado significativamente pela ofensiva do presidente junto aos socialistas, claramente motivada pelo temor de Temer de que Maia esteja a tentar fortalecer-se para lhe tirar o cargo e ser presidente, como o atual chefe de Estado é acusado de ter feito com a sua antecessora, Dilma Rousseff.