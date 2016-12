Daesh reclama autoria do atentado em Berlim

A polícia alemã admitiu que o refugiado paquistanês detido esta terça-feira de manhã não é o culpado pelos ataques de ontem ao mercado de Natal em Berlim. "Temos o homem errado", admitiu o chefe da polícia, citado pelo jornal Die Welt.O verdadeiro culpado está em fuga, armado e "pode voltar a atacar", avisa a polícia alemã, que tem no terreno uma operação. O homem que conduziu o camião contra a multidão, matando 12 pessoas e ferindo 48, terá ainda morto o camionista a quem roubou a viatura . O corpo da vítima foi encontrado no lugar do pendura do camião.O procurador federal da Alemanha confirmou que as autoridades não tinham provas que acusassem o cidadão paquistanês e libertaram-no."A pessoa suspeita (...) foi posta em liberdade no final da tarde por ordem do procurador federal. Os resultados do inquérito não permitiram revelar elementos que confirmassem suspeitas concretas" contra o detido, indicou o procurador em comunicado."Os peritos e a polícia científica e técnica não conseguiram estabelecer até ao momento a presença do suspeito na cabina do peso-pesado", acrescentou.As autoridades vão aumentar o nível de segurança na cidade após este "ataque terrorista".Segundo as informações veiculadas, as autoridades acreditam que Navid B., de origem paquistanesa e requerente de asilo na Alemanha, não é o homem que conduzia o camião que entrou no mercado tirando a vida a pelo menos 12 pessoas e ferindo outras 48. Vinte e quatro pessoas já saíram do hospital.O homem sempre negou qualquer envolvimento no ataque.O processo de asilo de Navid "ainda não tinha sido concluído", informou esta manhã Thomas de Maizière, o ministro alemão do Interior.Este jovem terá vivido num campo de refugiados na capital alemã, que foi alvo de um raide policial esta terça-feira de manhã. Terá entrado na Alemanha como refugiado em fevereiro deste ano.Já a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou, esta manhã, que o ataque se tratou de um atentado terrorista. "Eu sei que nos será especialmente difícil aceitar, se se confirmar que a pessoa que cometeu este ataque procurou proteção e asilo na Alemanha", acrescentou.Entretanto, a polícia de Zurique já veio afirmar que não há qualquer relação entre o tiroteio na cidade suíça e o atentado em Berlim.