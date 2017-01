Temperaturas descem até aos 12 graus negativos em Espanha

Cantábria, Castilha la Mancha e Leon (exceto a província de Valladolid), Madrid, La Rioja, Astúrias, País Basco e a Comunidade Valenciana estão em alerta amarelo devido às temperaturas mínimas, que oscilarão entre os nove e os seis graus abaixo de zero.



A Aemet explica que com alerta laranja existe risco meteorológico importante, podem ocorrer fenómenos meteorológicos não habituais e com certo grau de perigo para as atividades normais da população, enquanto com alerta amarelo não existe risco meteorológico para a população em geral, mas apenas para atividades concretas.



Trinta províncias de 12 comunidades espanholas estão hoje em alerta laranja ou amarelo devido aos nevões, fortes rajadas de vento e temperaturas baixas, que nalgumas zonas de Aragão, Navarra e Catalunha descerão até aos 12 graus negativos.Segundo a agência estatal espanhola de meteorologia (Aemet), em Aragão foi declarado alerta laranja em todas as províncias por causa das temperaturas mínimas, que oscilam entre os 12 e os seis graus negativos em cotas médias e altas, na Catalunha o alerta é idêntico em Giroja e Lleida, por causa do vento forte, com rajadas máximas que atingem os 100 quilómetros por hora (km/h), enquanto em Barcelona e Tarragona o alerta é amarelo por causa do frio.A comunidade de Navarra continua em alerta laranja devido às temperatras mínimas, que atingirão os 10 graus negativos nalgumas zonas dos Pirinéus, e ao risco de avalanches. O vento deverá atingir os 90 quilómetros por hora (km/h), segundo a Aemet, citada pela agência de notícias espanhola (EFE).