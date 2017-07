Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade de granizo mata animais no norte de Espanha

Fenómeno destruiu ainda vários automóveis e terrenos agrícolas.

Por Catarina Figueiredo | 09:53

Apesar das baixas temperaturas - para a estação do ano - que se têm feito sentir em Espanha, e dos aguaceiros que se têm registado, nada fazia prever a situação catastrófica que assolou o país vizinho, na semana passada.



Uma violenta tempestade de granizo assolou algumas regiões do norte de Espanha e provocou danos consideráveis. O fenómeno levou à morte de vários animais domésticos (ovelhas, na maioria), destruiu alguns campos agrícolas, e danificou ainda vários automóveis.



Em pânico, a população revelou à imprensa local que as pedras de granizo tinham o tamanho de "pedras de golfe" e que a intensidade com que caíam do céu era tal que tiveram que fugir do exterior para proteger as suas vidas.



Alguns populares filmaram os momentos de pânico onde se vêem ovelhas a caírem mortas no chão após serem atingidas pelo granizo.



Até ao momento, não há registo de feridos humanos, no entanto, os danos provocados pelo fenómeno anormal para a estação do ano ainda não estão totalmente contabilizados.