Tempestade Eleanor faz mais dois mortos em França

Alerta máximo de avalancha nos Alpes.

Por Lusa | 21:04

O risco de avalanche era, esta quinta-feira, máximo nos Alpes franceses, após a passagem pela Europa ocidental da tempestade Eleanor, que fez em dois dias cinco mortos e um desaparecido, em França e Espanha.

Durante mais de 24 horas, ventos violentos e chuvas torrenciais abalaram Inglaterra, Irlanda, Suíça, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Espanha, deixando um rasto de destruição que fez dezenas de feridos, perturbando o tráfego aéreo e privando milhares de habitações de eletricidade, enquanto, do outro lado do Atlântico, a costa leste dos Estados Unidos enfrenta uma tempestade que também está a causar cancelamento de voos, encerramento de escolas e até o adiamento de todas as votações desta semana no Senado.

Em França, uma mulher de 93 anos morreu hoje em Isère (sudeste), na sua casa inundada por uma corrente de água e lama, e um agricultor morreu soterrado por neve em Sabóia (leste).