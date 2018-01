Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade obriga a cancelar todos os voos em Amesterdão

Tráfego aéreo foi suspenso até nova ordem.

11:20

Todos os voos previstos para esta quinta-feira no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, foram cancelados devido a uma tempestade que está a provocar rajadas de 140 quilómetros por hora.



Até à data, já foram suspensos pelo menos 260 voos. "Devido às condições climáticas severas todo o tráfego aéreo foi suspenso até nova ordem", indicou fonte do aeroporto.



O fenómeno metereológico já provocou a queda de árvores e vários danos em edifícios no país.



Em atualização