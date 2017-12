Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade tropical mata 133 pessoas nas Filipinas

Há várias aldeias arrasadas e dezenas de desaparecidos.

07:38

Uma violenta tempestade tropical matou sexta-feira à noite pelo menos 133 pessoas no Sul das Filipinas. Há aldeias inteiras arrasadas por inundações ou sepultadas por deslizamentos de terras, e dezenas de pessoas estão desaparecidas.



A tempestade ‘Tembin’, com chuvas torrenciais e ventos superiores a 95 quilómetros por hora, abateu-se com toda a força sobre a ilha de Mindanao, causando dezenas de inundações e deslizamentos de terras. A localidade de Tubod foi sepultada por uma torrente de lama e uma aldeia próxima foi arrastada pela força das águas, que subiram vários metros.



"Nós avisámos as pessoas para abandonarem as zonas costeiras e as aldeias junto aos rios, mas elas não fizeram caso", afirmou um responsável das operações de socorro.



A tempestade cortou o abastecimento elétrico e as comunicações em grande parte da ilha, complicando o trabalho das equipas de resgate.



As autoridades admitem que o número de vítimas poderá aumentar nas próximas horas, já que dezenas de pessoas foram arrastadas pelas águas.