Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade tropical Nate coloca em alerta costa norte-americana do Golfo do México

Furacão já fez pelo menos 22 mortos na América Central.

Por Lusa | 17:56

Um aviso de furacão foi esta sexta-feira emitido para zonas da costa norte-americana do Golfo do México, do Louisiana até à fronteira entre os Estados norte-americanos do Alabama e da Florida, perante a progressão da tempestade tropical Nate.



O centro nacional de furacões em Miami informou que os residentes destes Estados da costa norte-americana do Golfo do México devem estar preparados para enfrentar condições meteorológicas adversas.



A tempestade tropical Nate, que está a ganhar força e poderá alcançar a intensidade de um furacão quando atingir os Estados Unidos, já fez pelo menos 22 mortos na América Central (11 na Nicarágua, oito na Costa Rica e três nas Honduras), segundo o balanço mais recente fornecido pelos serviços oficiais de resgate.



Mais de 30 pessoas continuam desaparecidas, indicaram as mesmas fontes.



Pontes destruídas, estradas inundadas, árvores derrubadas e deslizamentos de terra foram alguns dos danos provocados pela tempestade tropical Nate.



A forte intensidade desta tempestade deixou um rasto de destruição em várias localidades dos países afetados e isolou aldeias inteiras, que ficaram sem comunicações para o mundo exterior.



De acordo com as previsões do centro em Miami, a tempestade tropical irá ganhar força nas horas seguintes ao passar pela zona noroeste do Mar das Caraíbas antes de atingir, possivelmente já com a categoria de furacão, a região mexicana de Cancun, na Península de Yucatan, progredindo depois para o território norte-americano.