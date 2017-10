Tempestade violenta mata duas pessoas no Brasil

Ventos sopraram a mais de 128 quilómetros por hora no Rio Grande do Sul.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 03.10.17

Uma violenta tempestade que começou domingo e se estendeu por toda a segunda-feira, com chuva torrencial e ventos que chegaram a 128 km por hora, matou pelo menos duas pessoas e deixou um rasto de destruição em ao menos 35 cidades do estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil.



Centenas de milhares de inmóveis em várias cidades do estado ficaram sem energia desde domingo e nesta terça-feira mais de 100 mil ainda estavam no escuro, incluindo milhares na capital, Porto Alegre, porque centenas de postes foram arrancados pelo vento como se fossem de brinquedo.

As duas vítimas mortais morreram em estradas de duas cidades diferentes. Um homem de 61 anos morreu domingo quando uma árvore caiu sobre o seu carro, na cidade de Ijuí, e, esta segunda-feira, uma mulher de 28 anos que seguia numa mota morreu em Sapiranga quando os fortes ventos arrancaram um poste e um fio de alta tensão a atingiu.

Num balanço provisório, pelo menos 1750 imóveis foram total ou parcialmente destruídos em diversas cidades, e telhados, árvores, postes e escombros que voaram por todo o lado deixaram dezenas de pessoas feridas.



Em Porto Alegre, a tenda de um circo desabou e feriu ao menos cinco pessoas, e em Espumoso o hospital local ficou destelhado e inundado e os pacientes tiveram de ser transferidos para outra unidade hospitalar.

As rajadas mais fortes foram registadas oficialmente em Tupanciretã, onde atingiram 128 km, mas em dezenas de cidades houve ventos superiores a 100 km, como na capital, onde as rajadas alcançaram 116 km.



Dezenas de estradas estavam interrompidas esta terça-feira em todo o Rio Grande do Sul, e na região metropolitana de Porto Alegre a circulação de comboios estava interrompida por queda de árvores nas vias e danos à rede aérea de energia.