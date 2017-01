Tempestades matam quatro pessoas no sul dos Estados Unidos

O que achou desta notícia?







Uma tempestade que passou pelo sul dos Estados dos Unidos matou quatro pessoas no Alabama e casou prejuízos noutros estados, informaram esta segunda-feira as autoridades.Quatro pessoas morreram na noite de segunda-feira na sequência da queda de uma árvore sobre a sua casa móvel em Rehobeth, Alabama, disse Kris Ware, porta-voz de uma agência de gestão de emergências na região afetada.As ameaças de trovoadas e possíveis tornados continuaram na madrugada de hoje para o sul do Alabama, sudoeste da Geórgia e Florida.