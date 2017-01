Tensão arterial influencia sexo dos bebés

Dizia a sabedoria popular: para ter um menino havia concebê-lo quando a lua em quarto crescente ou minguante, enquanto que para ter uma menina teria que se fazer sexo durante a lua cheia. Se os cientistas sempre franziram o sobrolho à previsão do sexo de um bebé, agora investigadores do Hospital Mount Sinai, no Canadá acreditam ter descoberto o primeiro fator fisiológico que influencia a probabilidade de ter um menino ou uma menina.

A equipa, liderada por Ravi Retnakaran, apurou que a pressão arterial das mulheres influencia o sexo do bebé que concebem. As mulheres que têm tensão alta têm maiores probabilidades de terem um menino, enquanto as que têm o fluxo de sangue nas artérias terão maiores probabilidades de conceber uma menina.

O estudo, publicado na revista de ciência American Journal of Hypertension, acompanhou um grupo de 3375 mulheres em Liuyang, na China, focando-se nas 1411 que tiveram filhos. Foram estudados vários indicadores para além da pressão arterial: o índice de massa gorda, o colesterol, triglicéridos e glicemia. Concluiu-se que quanto mais alta for a pressão arterial da mãe antes de engravidar, maior é a probabilidade de ter um menino, com as mães hipertensas a terem três vezes mais probabilidades de conceberem um bebé do sexo masculino.

No entanto, os cientistas alertam que a manipulação da pressão arterial, com o propósito de ter um menino e uma menina, tem sérios riscos para a saúde e pode trazer complicações.

Quando se dá a conceção, o que dita o sexo é o espermatozoide. Os que transportam os cromossomas Y dão origem a um menino, mas nadam e morrem mais rápido do que os espermatozoides com os cromossomas femininos. Os espermatozoides com os cromossomas X (feminino) deslocam-se mais lentamente até chegar ao óvulo, mas são significativamente mais resistentes.

Assim, há uma série de cuidados alimentares e quanto às posições sexuais que pode adotar a longo prazo, de forma a aumentar a probabilidade de ter um menino ou uma menina.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito