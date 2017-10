Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão com Coreia do Norte pode ameaçar economia da Ásia

"O aumento da tensão na região pode tornar os fluxos de capitais e as taxas de juro mais voláteis, com as taxas a aumentar", disse Sudhir Shetty.

Por Lusa | 04.10.17

O aumento da tensão em torno do programa nuclear da Coreia do Norte pode constituir uma ameaça para o crescimento robusto da Ásia, advertiu um responsável do Banco Mundial.



O Produto Interno Bruto (PIB) da Ásia Oriental e da região do Pacífico deve avançar 6,4% este ano, 6,2% no próximo e 6,1% em 2019, ligeiramente acima das anteriores previsões publicadas em abril pelo Banco Mundial.



O desenvolvimento nessa região "é melhor do que em qualquer outra região em desenvolvimento do mundo e deve continuar nessa direção", declarou Sudhir Shetty, economista-chefe do banco na Ásia.



A evolução é explicada por "clima externo favorável e por uma procura interna robusta", indicou ao comentar as previsões da instituição.



Mas a tensão com a Coreia do Norte "pode potencialmente afetar o comércio e o acesso ao financiamento externo", tendo, por isso, impacto na economia, considerou Shetty, que falava à imprensa a partir de Banguecoque.



"O aumento da tensão na região pode tornar os fluxos de capitais e as taxas de juro mais voláteis, com as taxas a aumentar", acrescentou.



Pyongyang tem multiplicado os disparos de mísseis e os testes nucleares violando as resoluções da ONU, enquanto o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e o presidente norte-americano, Donald Trump, se envolveram numa guerra de palavras.



O aumento do protecionismo nos Estados Unidos com a administração Trump e a incerteza provocada pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE) constituem igualmente ameaças, advertiu.



A China, segunda economia mundial, deve registar um crescimento de 6,7% este ano, de 6,4% no próximo e de 6,3% em 2019, segundo o relatório.