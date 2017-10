Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão e divisões no campo separatista da Catalunha

Governo catalão está indeciso entre proclamar a independência ou convocar eleições.

Por Ricardo Ramos | 08:43

Duas semanas depois, o cenário repete-se. A poucas horas da sessão plenária do Parlamento catalão para responder à aplicação do artigo 155 pelo governo de Madrid, vêm ao de cima as tensões e divisões no bloco separatista, com os membros e aliados do governo regional a dividirem-se entre aqueles que defendem a declaração unilateral da independência e os que pretendem a convocação de eleições para travar a intervenção do Estado e a suspensão do autogoverno.



O líder do governo regional, Carles Puigdemont, está mais uma vez sob forte pressão dos vários setores independentistas, e estará indeciso sobre o caminho a tomar. O dia de ontem foi passado em reuniões com deputados, membros do governo e representantes de associações independentistas, e as divisões tornaram-se claras.



De um lado, os radicais da CUP e alguns membros da Esquerda Republicana exigem que assuma de vez o "mandato popular" expresso no referendo de 1 de outubro e proclame a criação da República, cortando de vez os laços com Madrid e assumindo a liderança da "resistência" nas ruas; do outro, os independentistas moderados, que apelam à sensatez, recordam a falta de apoios internacionais e pedem-lhe que convoque eleições de forma a evitar a aplicação do artigo 155 e não deitar por terra quatro décadas de autonomia.



O Senado espanhol debate hoje as possíveis alterações à proposta do governo de Madrid, que inclui o controlo direto das instituições catalãs e a exoneração de todos os membros do executivo autonómico.



Puigdemont, que foi convidado a estar presente no debate desta tarde ou na votação que terá lugar amanhã, acabou por declinar ambos os convites após ter confirmado inicialmente que estaria presente. "Não vale a pena perder tempo, já decidiram arrasar o autogoverno", foi a justificação proveniente da Generalitat.



PORMENORES

Celebrar a independência

A Associação Nacional Catalã convidou os apoiantes a concentrarem-se amanhã junto ao Parlamento Regional para "celebrar a chegada da República".



Rei é ‘persona non grata’

A Câmara de Girona declarou ontem o rei Felipe VI e o representante do governo na Catalunha, Enric Millo, como ‘personas non gratas’.



Alerta para distúrbios

A Costa Cruzeiros alertou os seus clientes para a possibilidade de "distúrbios civis" em Barcelona e aconselhou-os a evitar ajuntamentos políticos.