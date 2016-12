Tenta fazer-se explodir e é agredida até à morte

Vista aérea do local onde se localiza o mercado





O ataque ainda não foi reivindicado, mas as autoridades desconfiam que as duas mulheres têm ligações ao Boko Haram.

O que achou desta notícia?







13.1% Muito insatisfeito

13.1% 3.3%

3.3% 1.7%

1.7% 1.6%

1.6% 80.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







13.1% Muito insatisfeito

13.1% 3.3%

3.3% 1.7%

1.7% 1.6%

1.6% 80.3% Muito satisfeito Outras 61 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma mulher bombista morreu depois de ter sido atacada por uma multidão, na Nigéria, na passada segunda-feira.A vítima mortal transportava que um colete carregado com explosivos que não explodiu foi brutalmente agredida até à morte pelas pessoas que se encontravam num mercado de gado, no distrito de Kasuwa.A bombista foi assassinada pouco depois de outra mulher ter detonado com sucesso o colete que levava vestido.